Пиар-менеджер Александра Серова не подтвердил данные о запрете певцу на перелеты

Пиар-менеджер певца, композитора Александра Серова не подтвердил информацию, что врачи запретили артисту перелеты. Актуальную информацию он раскрыл в беседе с 360.ru.

«Я не знаю, откуда это берут. <… > Есть какие-то моменты, но они незначительные. На сегодняшний день график расписан до марта», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи запретили артисту дальние перелеты из-за риска отрыва тромба в связи с проблемами с сосудами на ногах.

Журналисты заявили, что 75-летний певец вынужден был отменить запланированные концерты в Таиланде — перелет туда займет девять часов. Медики предупредили, что неподвижность, сухой воздух в салоне и перепады давления способны спровоцировать тромбоз.

До этого в СМИ появились данные, что у актера Вячеслава Копейкина диагностировали биполярное расстройство, из-за которого он не годен для воинской службы. PR-менеджер звезды Анастасия Миллер не подтвердила эту информацию.