Певица Жасмин рассказала о смелых образах в клипе на песню «Ты мой рай»
Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) дала интервью корреспонденту «Национальной службы новостей» на премии Topical Style Awards 2024 журнала MODA topical. В ходе беседы она рассказала о своей новой песне.
Жасмин поблагодарила композитора Вячеслава Бодолику за создание трека. По словам артистки, композиция под названием «Ты мой рай» посвящена любви.
«Когда мы влюбляемся, всегда хотим сказать друг другу о любви, стать друг для друга раем. Уже отсняли клип», — отметила исполнительница.
Она также рассказала, что ролик удивит зрителей необычными образами. На смелые решения звезда согласилась благодаря новому стилисту, которая «убирает зажимы и комплексы».