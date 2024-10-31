Певица Жасмин рассказала о смелых образах в клипе на песню «Ты мой рай»

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) дала интервью корреспонденту « Национальной службы новостей » на премии Topical Style Awards 2024 журнала MODA topical. В ходе беседы она рассказала о своей новой песне.

Жасмин поблагодарила композитора Вячеслава Бодолику за создание трека. По словам артистки, композиция под названием «Ты мой рай» посвящена любви.

«Когда мы влюбляемся, всегда хотим сказать друг другу о любви, стать друг для друга раем. Уже отсняли клип», — отметила исполнительница.

Она также рассказала, что ролик удивит зрителей необычными образами. На смелые решения звезда согласилась благодаря новому стилисту, которая «убирает зажимы и комплексы».