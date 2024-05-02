Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу квартиру | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 18:10 Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу квартиру Певица Жасмин подарила сыну квартиру и свадебное путешествие в Сингапур РИА «Новости»

Читать 360 в

Певица Жасмин преподнесла сыну Михаилу свадебные подарки. Ими стали квартира и путешествие в Сингапур. Об этом она рассказала в интервью журналу «Hello!».

Жасмин поделилась, что квартиру купила много лет назад. Она имела особое значение, ранее они с сыном жили в ней вместе. Певица обещала, что Михаил получит это жилье, когда вступит в брак.

Реклама

«Мы когда-то жили в ней с сыном, и я обещала, что после свадьбы она станет его. Так и случилось», — уточнила артистка.

Помимо недвижимости, Жасмин организовала для молодоженов путешествие в Сингапур. Кроме того, она продумала персональные подарки: для невестки выбрала изысканные серьги, а Михаилу подарила часы.

Свадьба сына обошлась Жасмин в 10 миллионов рублей. Среди гостей торжества заметили певицу Валерию и продюсера Иосифа Пригожина, а также таких артистов, как Филипп Киркоров, Нелли Кобзон и Александр Буйнов.