Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу квартиру | 360°

02 мая 2024, 18:10
Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу квартиру
Певица Жасмин подарила сыну квартиру и свадебное путешествие в Сингапур
Певица Жасмин преподнесла сыну Михаилу свадебные подарки. Ими стали квартира и путешествие в Сингапур. Об этом она рассказала в интервью журналу «Hello!».
Жасмин поделилась, что квартиру купила много лет назад. Она имела особое значение, ранее они с сыном жили в ней вместе. Певица обещала, что Михаил получит это жилье, когда вступит в брак.
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«Мы когда-то жили в ней с сыном, и я обещала, что после свадьбы она станет его. Так и случилось», — уточнила артистка.
Помимо недвижимости, Жасмин организовала для молодоженов путешествие в Сингапур. Кроме того, она продумала персональные подарки: для невестки выбрала изысканные серьги, а Михаилу подарила часы.
Свадьба сына обошлась Жасмин в 10 миллионов рублей. Среди гостей торжества заметили певицу Валерию и продюсера Иосифа Пригожина, а также таких артистов, как Филипп Киркоров, Нелли Кобзон и Александр Буйнов.
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