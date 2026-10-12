Певица Жасмин дебютирует в кино в фильме «Тренировка гнева»

Певица Жасмин впервые снялась в кино — она приняла участие в картине «Тренировка гнева». Об этом артистка рассказала в интервью сайту Леди Mail.ru .

По словам исполнительницы, премьера фильма с ее участием запланирована на сентябрь 2027 года. Свой дебют Жасмин назвала новым опытом и яркими впечатлениями, подчеркнув, что сейчас в ее карьере идет насыщенный этап.

Помимо съемок в кино, певица гастролирует с концертной программой «Головоломка» и готовится к юбилейному шоу в Москве. Артистка также отметила, что после победы в проекте «Аватар» у нее появился интерес к новым телевизионным и музыкальным форматам.