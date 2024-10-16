Певица Зара заявила, что новая «Фабрика звезд» сможет зацепить зрителя только талантом участников

Сложно сказать, насколько формат «Фабрики звезд» для композиторов будет интересен зрителям, особенно в свете роста популярности социальных сетей, отметила певица и заслуженная артистка России Зара (Зарифа Мгоян) в беседе с НСН после гала-концерта Всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта».

Она подчеркнула, что сейчас сложно оценить, насколько подобные проекты будут востребованы и популярны. В прошлом не было такого доступа к интернету и соцсетям, и люди чаще смотрели телевизор.

Как это будет выглядеть сегодня, остается загадкой. Кроме того, Зара выразила сомнение, что эфирного времени будет столько же, сколько раньше, когда показывали звездный дом с завтраками, ссорами и примирениями, что было очень увлекательно.

Вероятно, останутся только отчетные концерты. Для того чтобы привлечь зрителей, в шоу должен участвовать действительно талантливый состав, подытожила артистка.