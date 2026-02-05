Певица Зара поделилась эмоциями от участия в шоу «Дуэты»

Для съемок в шоу «Дуэты» певица Зара выбрала эффектный вечерний наряд. Она рассказала, что планирует спеть с мужчиной и что рада песне, которая имеет для нее большое значение. Об этом написал сайт «7Дней» .

Зара поделилась своими эмоциями от участия в проекте: «Я обожаю проект „Дуэты“ за то, что он реально музыкальный. И обожаю песню, которую я исполню — „Позвони мне, позвони“. Я всегда мечтала исполнить ее, и мне кажется, это про нас, не только про женщин, но и про мужчин, потому что мы всегда в ожидании чего-то — того самого звонка».