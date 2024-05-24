Певица Власова заявила, что стала ценить каждую минуту после сердечного приступа

В прошлом году певица Наталия Власова попала в больницу, где у нее диагностировали сердечную недостаточность. Как сейчас живет артистка, узнал MK.RU .

По словам исполнительницы хита «Я у твоих ног», после случившегося она стала ценить каждую минуту.

«Сейчас я постоянно слежу за здоровьем: прокалываю витамины, консультируюсь у специалистов, сдаю анализы. Я просто терпеть не могу говорить про здоровье», — добавила звезда.

Власова также рассказала об отказе от спиртного. В жизни артистки закрепились танцы и регулярная йога.