Певица Валерия не поддержала запрет фонограммы на выступлениях артистов

Певица Валерия в интервью KP.RU поделилась своим мнением о возможном запрете фонограммы на концертах российских исполнителей. Исполнительница считает, что решать, какую форму выступления предпочесть, должен сам зритель.

«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист, не важно», — подчеркнула Валерия.

Несмотря на это, сама певица относится к числу артистов, которые предпочитают петь вживую. Она отметила, что исполнители старой закалки, к которым она причисляет себя, научились петь без фонограммы благодаря многочасовым репетициям и исправлению ошибок.