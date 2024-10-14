Певица Талия Сторм оконфузилась на публике из-за крошечного бюстгальтера

Британская певица и светская львица Талия Сторм оконфузилась на публике, появившись на показе фильма «Элтон Джон: никогда не поздно» в крошечном розовом бюстгальтере. Кадры опубликовало издание Daily Mail .

Исполнительница позаботилась о том, что ей досталось повышенное внимание на показе фильма в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля BFI. Певица предстала на публике в откровенном ярко-розовом наряде, состоящем из макси-юбки, длинных перчаток и крошечного бюстгальтера на тонких бретелях с глубоким вырезом.

Свой образ она дополнила белой шубой и золотыми серьгами-кольцами. Сторм также уложила свои светлые локоны в низкий пучок и обвела глаза черным карандашом. При этом на фото видно, как бра сползло с груди артистки, обнажив часть ареол.

Это не первый раз, когда Сторм выходит за рамки дозволенного на красной дорожке. В прошлом году она присутствовала на церемонии вручения премии Brit Awards в крошечном розовом бикини в полоску и меховой шубе.

Ранее жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова появилась на мероприятие в рамках Недели моды в Париже в черном наряде из крошечного топа и полупрозрачной макси-юбки.