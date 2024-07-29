Певица Си Си Кетч заявила, что поп-музыка 80-х не потеряла актуальности

Певица Си Си Кетч, одна из звезд фестиваля Dream Fest в Баку, накануне своего 60-летия, которое она отметит 31 июля, поделилась мыслями о том, почему поп-музыка 80-х продолжает оставаться актуальной. Об этом сообщили «Известия» .

По словам исполнительницы, музыка 80-х была более глубокой, это действительно что-то уникальное. В ней присутствовала своя магия. Возможно, именно поэтому люди продолжают наслаждаться ей на протяжении многих лет, отметила Си Си Кетч.

Артистка добавила, что современные исполнители создают музыку, которая звучит довольно поверхностно. Кроме того, Си Си Кетч отметила, что счастлива продолжать свою музыкальную карьеру и выступать на сцене, сообщил RT.