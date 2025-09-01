Певица Штурм раскрыла, сколько денег ушло на сборы внука-первоклассника в школу

Певица Наталья Штурм потратила 140 тысяч рублей на сборы внука в первый класс

Наталья Штурм отвела внука Даниэля в первый класс. На школьной линейке певица была лично. В беседе с «МК» она рассказала, как прошло торжество, а также в какую сумму обошлись сборы первоклассника.

«Мы бросили все дела и провожали Данечку в школу лично, поэтому особо сильного волнения с его стороны не было. Познакомились с его классным руководителем. Очень надеемся, что учиться ему понравится», — объяснила артистка.

По словам Штурм, подготовка Даниэля к первому классу оказалась весьма затратной. Однако артистка подчеркивает, что в этом деле не было места экономии. По ее словам, семья старалась брать вещи в соответствии цена-качество.

«Пиджак купили за 8,5 тысячи, рубашку — за три тысячи. Обувь нам обошлась в 4,5 тысячи рублей. Дороже всего оказались брюки. Мы их покупали в Милане. Заплатили в перерасчете на наши деньги 30 тысяч рублей. Плюс еще в 10 тысяч рублей обошлась школьная форма», — отметила она.

Наталья сообщает, что общие расходы составили около 140 тысяч рублей.

Учебники обошлись в 10 тысяч рублей. Примерно столько же потратили на канцелярские принадлежности.

Исполнительница хита «Школьный романс» поделилась, что внук пошел в частную школу с православным уклоном. Обучение стоит 53 800 рублей в месяц. Дополнительно нужно было купить букет для учительницы — 3,5 тысячи рублей, а еще отдать шесть тысяч рублей — на праздничный банкет.

Ранее Штурм раскрыла свои траты на продукты. Оказалось, что певице хватает 2,6 тысячи рублей в месяц. В такой скромный бюджет ей удается укладываться благодаря продуманным покупкам, в том числе акционным товарам и скидкам.