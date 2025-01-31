Певица Севиль рассказала, что рецепт ее счастья в благодарности и достатке

Певица подчеркнула важность принятия жизни во всех ее проявлениях. Она отметила, что так или иначе негативные моменты неизбежны.

«Для меня счастье равно благодарность и достаток, поскольку жизнь не может состоять только из хороших событий, смеха и радости», — цитирует Севиль сайт kp.ru.

Артистка пожелала всем находить гармонию в принятии как радостных, так и печальных моментов жизни.

Напомним, певица присоединилась к группе Artik & Asti в 2022 году и уже успела поучаствовать в создании нескольких хитов. В прошлом году она одержала победу в шоу «Маска-5», выступая в костюме Енота.