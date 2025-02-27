Певица Семенович пожаловалась, что ей надоело тратить силы на макияж и подбор нарядов
Певица Анна Семенович пожаловалась, что за 20 лет карьеры устала от постоянного макияжа и примерок новых нарядов, особенно если они ей не нравятся. Об этом сообщила «Жизнь».
«Меня все время красят, наряжают, заставляют надевать то, что мне не нравится, это бесит», ― посетовала Семенович.
Певица призналась, что бесконечные переодевания и подготовка к съемкам могут вызвать проблемы с психическим состоянием.
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