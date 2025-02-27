Певица Семенович пожаловалась, что ей надоело тратить силы на макияж и подбор нарядов

Певица Анна Семенович пожаловалась, что за 20 лет карьеры устала от постоянного макияжа и примерок новых нарядов, особенно если они ей не нравятся. Об этом сообщила «Жизнь» .

«Меня все время красят, наряжают, заставляют надевать то, что мне не нравится, это бесит», ― посетовала Семенович.

Певица призналась, что бесконечные переодевания и подготовка к съемкам могут вызвать проблемы с психическим состоянием.