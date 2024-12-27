Певица Полина Гагарина призналась, что композиция с MIRAVI имеет для нее большое значение

Полина Гагарина и MIRAVI приняли участие в записи одного из треков для новогоднего шоу. В беседе с Леди Mail Гагарина рассказала, что их композиция имеет для нее большое значение.

О совместной работе Полина вспоминает с теплотой: они гармонично взаимодействовали на студии, контролируя друг друга. В беседе с журналистами знаменитость подчеркнула, что между ней и Владой нет конкуренции.

«Безумно обрадовалась, что на нашей сцене появилась девушка с таким фантастическим вокалом и народными мотивами в треках. Я сразу написала Владе — мне захотелось, чтобы именно она открывала мое шоу в „Лужниках“», — сообщила певица.

Гагарина добавила, что они записали несколько вариантов трека.