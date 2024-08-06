Певица Подольская заявила, что оставаться стройной ей помогает серьезное отношение к спорту

Певица Наталья Подольская дала интервью Леди Mail.ru . В ходе беседы она заявила, что тщательно следит за внешним видом ради симпатии со стороны зрителей.

По словам артистки, оставаться стройной ей помогает серьезное отношение к спорту.

«Обязательно хожу в зал, занимаюсь с тренером. <…> Иногда приходится заставлять себя, но что делать», — призналась звезда.

Она также рассказала, что обращается к двум способам похудения в случае необходимости. Речь идет о соблюдении поста и отказе от питания поздним вечером, пояснила Подольская.