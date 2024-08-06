Певица Подольская призналась, что не стесняется называть свой возраст

Певице Наталье Подольской этой весной исполнилось 42 года. В беседе с Леди Mail.ru звезда рассказала об отношении к цифрам в паспорте.

По словам артистки, она никогда не скрывала свой возраст.

«Наоборот, я с удовольствием говорю, сколько мне лет. Я счастлива в семье, люблю мужа и детей, сестер и маму», — заявила Подольская.

Знаменитость также указала на большую любовь к своей профессии. На взгляд певицы, выступления на сцене — ее призвание.

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