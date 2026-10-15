Певица Олифер поделилась рекомендациями, как помочь голосу при сильной простуде

Певица Ирина Олифер дала рекомендации, как сохранить голос при сильной простуде. Об этом она рассказала в беседе с журналистами aif.ru .

По словам Олифер, главное при севшем голосе — обеспечить голосовой покой и максимально сократить речь. Она отметила, что не стоит даже шептать, так как шепот создает дополнительное напряжение и часто вредит, пишет ИА НСН.

Для увлажнения певица советует пить теплую воду небольшими глотками. Кофе, крепкий чай, алкоголь и газировку лучше исключить, отдав предпочтение теплым морсам, компоту или некрепкому чаю с медом. В помещении стоит поддерживать влажность 40–60%, поскольку сухой воздух усиливает осиплость. Также нужно обеспечить умеренное тепло в области гортани, например с помощью теплого шарфа. От интенсивного прогревания лучше отказаться, чтобы не спровоцировать ожог или усилить отек.