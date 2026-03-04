Певица Ольга Серябкина рассказала, что собрала лучшие хиты за 20 лет творчества в юбилейном шоу «Gold»

Российская певица Ольга Серябкина в интервью KP.RU призналась, что готовится удивить поклонников новым масштабным концертом под названием «Gold». Впервые уникальное шоу состоится 24 апреля в московском концертном зале «Москва». Программа станет своеобразным подведением итогов ее творческой карьеры, охватывающей два десятилетия выступлений на сцене.

Серябкина подчеркнула, что особое внимание уделено качеству звука, профессиональному музыкальному исполнению и ярким постановкам. Концерт обещает стать настоящим праздником для фанатов, объединяя самые любимые композиции исполнительницы. Помимо ярких музыкальных номеров зрителей ждут эксклюзивные сюрпризы и выступления приглашенных гостей.

Артистка отметила, что название шоу символично отражает эволюцию ее творчества и лично артиста. Изначально позиционируя себя как серебро, теперь она уверена, что заслуженно носит звание золотого исполнителя.