Певица Ольга Серябкина заявила, что никогда не согласилась бы выйти замуж с брачным контрактом

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала KP.RU , что никогда не подпишет брачный контракт. По ее мнению, такой договор заранее закладывает недоверие и мысль о разводе, а это неприемлемо в настоящих отношениях.

«Никогда бы не согласилась выходить замуж, если бы мне мой муж предложил брачный контракт. Что это значит? Что он мне не доверяет. И предполагает, что мы с ним разведемся. Мне не нужен такой муж», — заявила певица.

Ольга Серябкина уже несколько лет счастлива в браке с бизнесменом Георгием Начкебия. Супруги стараются не выставлять личную жизнь напоказ, но иногда делятся семейными моментами. Например, недавно они вместе увлеклись лепкой из глины.