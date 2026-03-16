Певица Ольга Серябкина рассказала, что старается найти баланс между работой и семьей

Певица Ольга Серябкина в интервью сайту Леди Mail.ru поделилась мыслями о важности баланса между карьерой и семейной жизнью. Исполнительница отметила, что семья и работа одинаково значимы в ее жизни.

«У меня есть приоритет — это, конечно же, мой ребенок и семья, и я все свое свободное время стараюсь проводить с ними. Но и работа тоже имеет большое значение в моей жизни, поэтому тут важен баланс», — сказала Серябкина.

Она подчеркнула, что большинство женщин на земле работают и совмещают это с материнством. Серябкина отметила, что чувствует себя гармонично в роли работающей мамы, хотя признает, что материнство — это непросто.

«Для меня материнство — это непросто, потому что ты хочешь подарить ребенку всю любовь на этой земле, но при этом ты должен ему не "рыбку давать", а научить ловить ее», — добавила певица.