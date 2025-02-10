Певица Новикова заявила, что считает себя не строгой, а любящей мамой

Известная певица Ксения Новикова дала интервью сайту « Страсти ». В ходе беседы она поделилась опытом воспитания своих сыновей — 14-летнего Богдана и 16-летнего Мирона.

По словам артистки, у ее детей не было достойного примера отца. Она также отметила, что считает себя любящей мамой, а не строгой. Петита добавила, что хочет воспитать сыновей таким образом, чтобы они всегда могли обратиться к ней за советом или помощью.

«Подростки — еще те занозы. У меня бывали сомнения в своих методах воспитания, потому что все-таки два мальчика с разницей полтора года — это очень тяжело», — поделилась звезда.

Новикова подчеркнула свою любовь к детям и стремление создать доверительную атмосферу в семье. В их доме, добавила певица, царят дружба и взаимное доверие.