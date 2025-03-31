Певица Нюша заявила, что благодарность помогла ей сохранить дружбу с бывшим мужем

В прошлом году артистка объявила о расставании с супругом, от которого родила двоих детей. Она не скрывает, что ей удалось сохранить дружбу с экс-партнером. По словам Нюши, важно уметь быть благодарной бывшему за полученный опыт.

«Нужно разобраться с собой и своим поведением, быть искренней и честной, в первую очередь, с собой. Осознать, за что ты можешь поблагодарить человека, ведь каждый нас чему-то учит», — заявила исполнительница.

После разрыва Нюша не разочаровалась в любви, она изучает свои чувства и находится в поиске понимания себя.