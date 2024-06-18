Певица Нюша угодила в скандал из-за концерта в Оренбурге за 5,6 млн рублей
Жители Оренбурга пожаловались на концерт певицы Нюши стоимостью 5,6 млн рублей
Жители Оренбурга возмутились приглашением певицы Нюши на школьный выпускной 28 июня. Выступление артистки должно было обойтись в 5,6 миллиона рублей, сообщило издание Msk1.ru.
По информации портала, родители потребовали отменить мероприятие и отправили запрос в прокуратуру, Роскомнадзор, министерство образования и администрацию города.
«Мы считаем, нецелесообразно растрачивать бюджет в размере 5,6 миллиона рублей на концерт, когда сотни подтопленных семей еще не получили компенсацию за потерю имущества в результате наводнения!» — написали возмущенные жители.
Согласно публикациям в СМИ, власти запланировали 45-минутное выступление певицы вместе с командой из девяти человек. Кроме того, артистам должны были оплатить авиабилеты из Москвы и обратно, проживание и питание. При этом по результатам голосования на портале «Активный гражданин» учащиеся сами изъявили желание видеть на концерте именно Нюшу.
На днях певица снялась в бикини для своих поклонников. Откровенное фото она опубликовала в своих социальных сетях.