Певица Нюша угодила в скандал из-за концерта в Оренбурге за 5,6 млн рублей

Жители Оренбурга возмутились приглашением певицы Нюши на школьный выпускной 28 июня. Выступление артистки должно было обойтись в 5,6 миллиона рублей, сообщило издание Msk1.ru .

По информации портала, родители потребовали отменить мероприятие и отправили запрос в прокуратуру, Роскомнадзор, министерство образования и администрацию города.

«Мы считаем, нецелесообразно растрачивать бюджет в размере 5,6 миллиона рублей на концерт, когда сотни подтопленных семей еще не получили компенсацию за потерю имущества в результате наводнения!» — написали возмущенные жители.

Согласно публикациям в СМИ, власти запланировали 45-минутное выступление певицы вместе с командой из девяти человек. Кроме того, артистам должны были оплатить авиабилеты из Москвы и обратно, проживание и питание. При этом по результатам голосования на портале «Активный гражданин» учащиеся сами изъявили желание видеть на концерте именно Нюшу.

На днях певица снялась в бикини для своих поклонников. Откровенное фото она опубликовала в своих социальных сетях.