Певица Нюша рассказала, что гармоничные отношения должны складываться без жестких критериев
Певица Нюша дала интервью сайту News.ru. В ходе беседы она рассказала о воспитании детей и своем представлении об идеальном романе.
По словам артистки, ее дети привыкли к путешествиям и отъездам матери на работу.
«Для них не так сильно что-то поменялось, когда я стала уезжать. Поэтому мне кажется, они особо не ощущают разлуку», — отметила исполнительница.
Говоря об идеальных отношениях, Нюша отметила, что взаимодействие должно складываться естественно, без жестких критериев и надуманных образцов. Как пояснила звезда, она признает свою неидеальность и предпочитает полагаться на внутренние ощущения, добавил «ФедералПресс».