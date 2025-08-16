Певица Нюша рассказала, что гармоничные отношения должны складываться без жестких критериев

Певица Нюша дала интервью сайту News.ru . В ходе беседы она рассказала о воспитании детей и своем представлении об идеальном романе.

По словам артистки, ее дети привыкли к путешествиям и отъездам матери на работу.

«Для них не так сильно что-то поменялось, когда я стала уезжать. Поэтому мне кажется, они особо не ощущают разлуку», — отметила исполнительница.

Говоря об идеальных отношениях, Нюша отметила, что взаимодействие должно складываться естественно, без жестких критериев и надуманных образцов. Как пояснила звезда, она признает свою неидеальность и предпочитает полагаться на внутренние ощущения, добавил «ФедералПресс».