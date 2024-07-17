Певица Нюша призналась, что чувствовала себя не в своей тарелке рядом с мужем Сивовым

Российская певица Нюша призналась, что чувствовала себя не в своей тарелке рядом с супругом Игорем Сивовым. Об этом написало издание «7Дней».

Артистка отметила, что у нее был страх показаться глупой, рассуждать на определенные темы и вообще говорить. При этом Нюша добавила, что она всячески старается прорабатывать свои комплексы и уже видит первые позитивные результаты.

Нюша также добавила, что после расставания стала сильно меняться, в том числе внешне.

Напомним, пара решила развестись после семи лет брака. Негласной причиной расставания послужила неверность Сивова.

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