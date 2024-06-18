Певица Нельсон: на концертах группы Reflex возникает ощущение эйфории

Российская певица, участница группы Reflex , автор песен и продюсер Ирина Нельсон призналась, что на концертах музыкальной группы Reflex возникает ощущение эйфории. Об этом она рассказала сайту Леди Mail.ru.

По словам артистки, на сцене ей удается буквально «срастаться» со зрителями, они не хотят прощаться. Это видно по их взглядам, поведению, некоторые даже плачут. Нельсон подчеркнула, что получает от этого невероятные впечатления.

Группа Reflex существует уже 24 года. Сейчас Ирина Нельсон продолжает гастролировать по стране.