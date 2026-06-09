Певица Наталья Штурм призналась, что почти не общается с 21-летним сыном

Певица Наталья Штурм призналась, что сейчас почти не общается со своим 21-летним сыном Арсением. По ее словам, после развода родителей молодой человек стал жить с отцом, бизнесменом Игорем Павловым. В интервью POPCAKE звезда 90-х поделилась деталями своего конфликта с сыном и бывшим супругом.

«Очень важно, как один родитель позиционирует другого в глазах ребенка. Я не могу сказать, что именно он говорит. Я знаю одно: у сына есть мой телефон. Если что-то случится, он найдет способ мне написать: «Мама, маякни. Забери меня отсюда». Но этого не происходит. Мы не общаемся», — рассказала Наталья.

По словам певицы, ее сын дважды сбегал к ней, но она сама возвращала его отцу. Наталья объясняет свои действия желанием сохранить отношения отца и сына. Сейчас же артистка считает, что бывший муж может настраивать их общего ребенка против нее.

Несмотря на напряженные отношения, Наталья пыталась наладить контакт с бывшим мужем, приглашая его на встречи в ресторане. Однако, по ее мнению, Игорь не стремится к конструктивному диалогу.