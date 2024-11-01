Певица Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас младшего брата, проглотившего зубочистку

Российская певица Наталья Подольская стала гостьей «Звездной кухни МК». В ходе интервью она рассказала, как Никита Пресняков спас ее сына, сообщил MK.Ru .

По словам звезды, во время поездки на машине мальчик случайно проглотил кусочек зубочистки, из-за чего у ребенка началась паническая атака. Ему казалось, что он задыхается и умирает, пояснила артистка.

«У Темы из-за этого случился просто истерический припадок», — отметила знаменитость.

Тогда Никита Пресняков предложил остановиться на заправочной станции и купить булочку. Он убедил младшего брата проглотить часть сдобы, и это действительно помогло, добавил сайт «Аргументы и факты».