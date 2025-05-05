Певица Mia Boyka запустит линейку именного пива и лимонада
Певица Mia Boyka зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов
Певица Mia Boyka зарегистрировала собственный товарный знак. Блогерша решила заняться выпуском пива, лимонадов и энергетиков, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, певица подала заявку в Роспатент в августе 2024 года, но решение приняли в марте нынешнего года. В заявке речь шла о безалкогольном и алкогольном пиве, энергетиках, лимонадах, соках и других напитках.
Кроме того, Mia Boyka запатентовала право на оказание телекоммуникационных услуг для третьих лиц. Например, аренда офисного оборудования или рекламного времени, а также расклейка объявлений. Роспатент предоставил патент на товарный знак певицы до августа 2034 года.
Осенью 2024 года Mia Boyka оказалась в центре крупного скандала. На гастролях в Надыме певица вызвала на сцену девочку с вопросом: «Ты квадробер, не дай бог?» После этого школьнице понадобилась помощь психолога.