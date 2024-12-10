Певица Мария Шейх заявила, что у нее нет мыслей о воссоединении группы «#2Маши»

Музыкальная группа «#2Маши» распалась больше двух лет назад, однако некоторые поклонники продолжают говорить о возможном воссоединении дуэта. Это опровергла одна из солисток коллектива Мария Шейх в интервью Леди Mail.ru.
Она призналась, что раньше лояльно относилась к воссоединению с Марией Зайцевой, но сегодня на эту тему у певицы категорически отрицательная позиция.
«Нам вместе не по пути. Я сделала свои выводы. Взаимодействия сейчас никакого нет и не хотелось бы», — сказала Шейх.
Исполнительница добавила, что сейчас она активно занимается сольным творчеством. Шейх высоко ценит тот факт, что ее песни помогают кому-то из фанатов в жизни.
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