Певица Мария Шейх заявила, что у нее нет мыслей о воссоединении группы «#2Маши»

Музыкальная группа «#2Маши» распалась больше двух лет назад, однако некоторые поклонники продолжают говорить о возможном воссоединении дуэта. Это опровергла одна из солисток коллектива Мария Шейх в интервью Леди Mail.ru .

Она призналась, что раньше лояльно относилась к воссоединению с Марией Зайцевой, но сегодня на эту тему у певицы категорически отрицательная позиция.

«Нам вместе не по пути. Я сделала свои выводы. Взаимодействия сейчас никакого нет и не хотелось бы», — сказала Шейх.

Исполнительница добавила, что сейчас она активно занимается сольным творчеством. Шейх высоко ценит тот факт, что ее песни помогают кому-то из фанатов в жизни.