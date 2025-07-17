Певица MARGO рассказала, что разногласия с Тимати не мешают ей дружить с его мамой Симоной

Российская певица и блогер MARGO в интервью сайту kp.ru призналась, что их рабочие отношения с рэпером Тимати не сложились, вопреки их дружескому началу.

По словам исполнительницы, Тимати принял участие в промо к одному из ее клипов, однако сотрудничество не получило продолжения.

«Что-то не заладилось у нас с Тимати в итоге. И у нас не получилось договориться о дальнейшей коллаборации», — отметила MARGO.

При этом певица осталась в хороших отношениях с мамой Тимоти — Симоной, несмотря на разногласия с самим артистом.