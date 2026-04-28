Певица MARGO рассказала, что назвала своего попугая в честь ювелира Гарри Уинстона
Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова), посетившая препати премии «РУ.ТВ 2026», дала интервью сайту KP.RU. В беседе она рассказала о своих домашних животных.
Артистка призналась, что имена питомцам она выбирает не просто так.
«Моих животных я называю не просто так, а со смыслом. Мой попугай — это Гарри Уинстон, я его назвала в честь добытчика бриллиантов. И он мне добыл, кстати, вот это кольцо, которое сегодня на мне», — поделилась исполнительница.
MARGO также отметила, что ее кот по имени Котяра-хитяра вдохновил ее на создание песни «Кукареку». В заключение она посоветовала слушателям «называть питомцев правильно».