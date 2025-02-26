Певица МакSим рассказала, что планирует снять фильм о своей жизни
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) планирует создать художественный фильм, основанный на событиях из ее жизни. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru.
«Нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня», — поделилась исполнительница хита «Знаешь ли ты».
Она добавила, что создатели картины постараются эмоционально передать все те жизненные моменты, о которых МакSим не могла рассказывать раньше, передает «ФедералПресс».
Сейчас певица работает над выходом второй книги. Первая автобиография звезды называется «Это же я».
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