Певица МакSим рассказала, что планирует снять фильм о своей жизни

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) планирует создать художественный фильм, основанный на событиях из ее жизни. Об этом она рассказала в интервью сайту kp.ru .

«Нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня», — поделилась исполнительница хита «Знаешь ли ты».

Она добавила, что создатели картины постараются эмоционально передать все те жизненные моменты, о которых МакSим не могла рассказывать раньше, передает «ФедералПресс».

Сейчас певица работает над выходом второй книги. Первая автобиография звезды называется «Это же я».