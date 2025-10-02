Певица МакSим рассказала, что неделю жила на Казанском вокзале, пока не нашла жилье в Москве

В спецпроекте «Нулевые» автор «Сноба» Александр Юдин обсудил с певицей МакSим, как она строила карьеру малобюджетной артистки и писала альбомы «Трудный возраст» и «Мой рай».

Исполнительница рассказала, что начинала свою карьеру с разъездов по городам и выступлениях в клубах. Она вспомнила, как в юности заявила родителям, что окончит школу на четверки и пятерки и самостоятельно поступит в университет. После учебы певица уехала в Казань, а затем в Москву, где ей пришлось неделю жить на Казанском вокзале, пока она не нашла жилье.

МакSим отметила, что в то время музыка существовала в интернете хаотично, и ее песни активно передавались из рук в руки. Несмотря на отсутствие связей и продюсеров, она стала рекордсменкой 2000-х годов по количеству проданных копий альбома «Трудный возраст».