Певица Лолита заявила, что винит себя за редкие встречи с неизлечимо больной дочерью

Певица Лолита Милявская рассказала о воспитании 25-летней дочери Евы, у которой диагностирована неизлечимая болезнь. Звезда поделилась историей в беседе с ведущим Александром Цыпкиным на шоу «5 книг», сообщил сайт kp.ru .

По словам артистки, она сделала все для того, чтобы девушка получила хорошее лечение. При этом знаменитость заявила, что испытывает вину из-за редких встреч с Евой.

«Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу многое дать ребенку, но не дала ей свое каждодневное присутствие», — призналась Лолита.

Девушка страдает синдромом Аспергера (разновидность аутизма). Достаточно внушительная терапия требуется всю жизнь, пояснила певица.