Певица Лолита заявила, что винит себя за редкие встречи с неизлечимо больной дочерью
Певица Лолита Милявская рассказала о воспитании 25-летней дочери Евы, у которой диагностирована неизлечимая болезнь. Звезда поделилась историей в беседе с ведущим Александром Цыпкиным на шоу «5 книг», сообщил сайт kp.ru.
По словам артистки, она сделала все для того, чтобы девушка получила хорошее лечение. При этом знаменитость заявила, что испытывает вину из-за редких встреч с Евой.
«Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу многое дать ребенку, но не дала ей свое каждодневное присутствие», — призналась Лолита.
Девушка страдает синдромом Аспергера (разновидность аутизма). Достаточно внушительная терапия требуется всю жизнь, пояснила певица.