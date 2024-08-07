Певица Лолита восхитила публику обтягивающим светящимся нарядом из пайеток

Певица Лолита Милявская выступила на вечеринке VK в ярком наряде. Видео с ее выходом на сцене опубликовал Telegram-канал «Бедная Богатая девочка» .

На кадрах артистка исполняла хиты из своего репертуара. Исполнительница облачилась в обтягивающую футболку и свободные штаны. Главная фишка этого наряда заключалась в том, что костюм полностью обшит серебряными блестками — это создало ощущение свечения вокруг знаменитости.

Ранее Лолита Милявская рассказала, как похудела перед премией МУЗ-ТВ 2024. Она отказалась от жареной картошки и мороженого. Также звезда перестала есть фрукты. Особенно сложно ей было расставаться с черешней. Этот момент в диете артистка назвала «трагедией».