Певица Круглова назвала «западной гармошкой» музыкальную индустрию в России до 2022 года

Известная певица Александра Круглова поделилась своими наблюдениями о переменах в музыкальной индустрии России после 2022 года в эфире радио Sputnik .

Она подчеркнула, что до этого момента музыкальный бизнес в стране основывался преимущественно на западных технологиях и управленческих подходах. Однако после ухода иностранных звукозаписывающих компаний российская индустрия столкнулась с необходимостью адаптации и самостоятельного развития.

«Но никто не был готов, когда западные звукозаписывающие компании просто сбежали. А те, кто пришел им на смену, оказались не так профессиональны», — сказала она.

В эфире Круглова назвала музыкальную индустрию до 2022 года «абсолютно западной гармошкой».