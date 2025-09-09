Певица Клава Кока попала в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец»* внес российскую певицу Клаву Коку (настоящее имя — Клавдия Высокова) в свои списки. Об этом сообщило издание «Постньюс» .

Первое включение певицы в базу украинского ресурса произошло в 2017 году. Причиной послужило ее участие в праздничных концертах в городе Донецк, приуроченных к празднику День города и профессиональному дню работников угольной промышленности — Дню шахтера.

Согласно информации, размещенной на сайте, исполнительнице было предъявлено обвинение в поддержке позиций России, нарушении границ Украины и угрозе украинской государственности. Второе внесение состоялось после рейса Коки из Москвы в крымский город Симферополь.

* — ресурс признан экстремистским на территории России