Певица Катя Лель призналась, что после долгих лет одиночества нашла своего партнера. В беседе с Общественной службой новостей артистка заявила, что знает своего избранника уже давно.

По словам Лель, она наконец встретила мужчину своей мечты. Артистка рассказала, что впервые увидела его в священном месте, куда приезжают люди со всего мира. Тогда певица не подошла к нему, но судьба свела их снова в том же месте, и теперь они вместе.

Лель не раскрыла имя избранника и не поделилась подробностями отношений. Однако она подчеркнула, что ее длительное одиночество было испытанием, которое нужно было пройти, чтобы встретить настоящую любовь.