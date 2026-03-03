Певица Юля Паршута назвала реализацию таланта своей ответственностью перед Богом

Певица Юля Паршута в интервью Леди Mail.ru поделилась своими мыслями о музыкальной карьере и отношении к успеху. По мнению артистки, человек имеет ровно то, чего действительно желает. Паршута признала, что охваты и популярность для нее не главные ценности.

«Больше всего мне хочется четче слышать себя и свою душу и лучшим образом реализовать талант», — сказала певица.

Артистка заявила, что сосредоточена на том, как лучше раскрыть свои способности, считая это своей ответственностью перед Богом. И только потом, по ее словам, идет масштабирование славы.