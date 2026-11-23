Певица Юлия Савичева 4 декабря выпустит новую песню в жанре ню-метал. Об этом артистка сообщила на премии «Распаковка 2026», передает ИА НСН .

По словам исполнительницы, она давно мечтала выпустить трек в таком направлении. Савичева отметила, что создает музыку и в тяжелые периоды жизни, делясь со слушателями личной болью.

Артистка также назвала уходящий год успешным для карьеры и подчеркнула, что критика помогла ей привлечь новую аудиторию. Свой творческий год певица планирует завершить сольным концертом в VK Stadium 13 декабря.