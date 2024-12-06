Певица Ирина Салтыкова призналась, что никак не ухаживает за собой
Певица Ирина Салтыкова в беседе с журналистами «Пятого канала» рассказала, что не может поделиться секретами молодости и красоты, поскольку никак не ухаживает за собой.
Все дело в занятости артистки. По словам Салтыковой, у нее просто нет времени на уход из-за частых гастролей.
«Я очень просто ухаживаю. Стыдно сказать, но никак. Никто не верит. Косметикой пользуюсь, но не регулярно, скажу честно», — процитировал сайт kp.ru певицу.
Артистка выступает против серьезных косметологических вмешательств и против курения. Сама она отказалась от вредной привычки и сразу же заметила, как изменились качество и цвет ее кожи.
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