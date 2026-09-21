Певица Ирина Олифер указала на широкие возможности для самовыражения музыкантов

Певица Ирина Олифер поделилась с Леди Mail размышлениями о том, как изменились условия для музыкантов за последние десятилетия. Она отметила, что раньше все было сосредоточено в руках продюсеров, которые решали, кому дать возможность выступать и быть услышанным.

Олифер отметила, что двадцать лет назад у молодых и опытных музыкантов не существовало тех возможностей, которые доступны им сегодня. В то время несоответствие внешности общепринятым шаблонам серьезно ограничивало шансы на успех в индустрии.

По ее словам, ситуация кардинально изменилась с развитием интернета. Сеть подарила артистам свободу самовыражения, позволив отказаться от стандартов и критериев, продиктованных продюсерами. Как подчеркнула Олифер, теперь каждый исполнитель может оставаться собой и при этом быть услышанным аудиторией.