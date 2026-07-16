Певица Iowa заявила, что сходства в творчестве не всегда свидетельствует о плагиате

Певица Iowa поделилась мыслями о плагиате в музыке, отметив, что не торопится обвинять коллег. Она считает совпадения в музыкальных и визуальных идеях обычным явлением, сообщил сайт «Москва.ру» .

На мероприятии, посвященном выходу сингла «МЫ», Iowa объяснила, что громкие обвинения в адрес коллег не всегда оправданы. По ее словам, творческие идеи часто пересекаются, и сходство не всегда свидетельствует о заимствовании.

Артистка подчеркнула, что похожие идеи могут возникать из-за общего круга вдохновения. Iowa отметила, что у многих артистов можно найти отсылки к работам предшественников. По ее мнению, искусство развивается через переосмысление уже существующих идей, а не каждое сходство стоит воспринимать как плагиат.