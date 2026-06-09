Певица Елка рассказала о своем пути к успеху и предстоящем выступлении на фестивале «Дикая мята»

С 19 по 21 июня в поселке Бунырево (Тульская область) пройдет фестиваль «Дикая мята». Одним из хедлайнеров станет певица Елка. В интервью для «Сноба» она рассказала о своих первых шагах в музыке, сотрудничестве с Владом Валовым и подготовке к выступлению.

В начале карьеры Елка выступала в группе B&B и участвовала в фестивале Rap Music. Она вспомнила, что в то время жила в Ужгороде и работала в кофейне. Она также призналась, что в молодости была неформалом и делала татуировку, чтобы отметить свою независимость от родителей. Елка поделилась воспоминаниями о том, как она начала свою карьеру в Москве после звонка от Влада Валова.

«Мы созвонились еще раз, и Влад сказал: "Слушай, я ничего не обещаю, но сейчас есть возможность что-то поделать. Давай я тебе вышлю билет, дней на пять приедешь"», — вспоминает она.

Певица отметила, что это было одно из самых интересных приключений в ее жизни. Говоря о своем творческом пути, Елка подчеркнула, что она всегда стремилась к тому, чтобы ее музыка была честной и искренней.

«Я разрешила себе петь те песни, которые хотела бы сама услышать в исполнении своих любимых артистов», — сказала она.

По словам певицы, она готовится представить на фестивале новые песни.

«Есть вероятность, что в программе мы сделаем большой акцент на новых песнях», — поделилась она планами.

Елка выразила надежду, что выступление на «Дикой мяте» будет для нее новым приключением и возможностью «побаловаться» на сцене.