Певица Долина заявила, что предпочитает сотрудничать с молодыми артистами

Певица Лариса Долина дала интервью корреспонденту ИА НСН на красной дорожке премии телеканала RU.TV. В ходе беседы народная артистка заявила, что предпочитает сотрудничать с молодыми исполнителями.

«Я планирую дуэты, мне нравится молодая кровь, много талантливых ребят, которые пишут свою музыку, мне приятно ее петь», — пояснила звезда.

Долина также указала на большое количество способной молодежи, проходящей обучение в ее музыкальной академии. По словам знаменитости, та же ситуация наблюдается на кафедре эстрадно-джазового искусства, где певица руководит уже восемь лет.