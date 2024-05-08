Певица Бузова рассказала, что всегда сама оплачивает свои клипы | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 13:11 Певица Бузова рассказала, что всегда сама оплачивает свои клипы

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Ольга Бузова заявила, что привыкла сама зарабатывать деньги и оплачивать все свои расходы, а также обеспечивать семью. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Певица рассказала, что деньги для нее — не самое главное в жизни. Однако она привыкла, что должна самостоятельно зарабатывать, поддерживать семью. Кроме того, Ольга Бузова всегда сама оплачивает свои клипы, покупает сценические костюмы.

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«Все свои клипы я оплачиваю сама. А еще же нужно покупать костюмы, платить зарплату команде», — объяснила певица.

Она добавила, что для нее не очень важно, сколько именно будет зарабатывать ее вторая половинка.

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