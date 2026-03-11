Певица Бриз спрогнозировала рост интереса к песням о мире и любви

Российская исполнительница Марина Бриз дала интервью DailyMoscow . В беседе она спрогнозировала рост популярности песен о любви и мире.

По мнению певицы, в ближайшие пять лет музыкальная сфера значительно сместит акценты в сторону мирных, любовных и гуманистических мотивов. Она объяснила этот тренд усталостью публики от негативных новостей, вооруженных столкновений и общего ощущения неопределенности.

«Людям сейчас очень нужны песни, которые дарят надежду и ощущение безопасности», — отметила артистка.

Она добавила, что постепенно злые и шокирующие тенденции будут вытеснены более открытыми чувствами и глубокими переживаниями.