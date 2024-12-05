Певица Бьянка сообщила, что для повышения либидо необходимо зарядиться позитивной энергетикой

Тем, у кого упало либидо, необходимо забыть все прошлые обиды и зарядить себя позитивной энергетикой. Такое мнение в беседе с Life высказала певица Бьянка.

Артистка считает, что либидо поднимется, если мужчины и женщины начнут смотреть друг на друга под другим углом. Людям, которые находятся в поисках второй половины, стоит верить в то, что у них все сложится, добавила Бьянка.

«Если у кого-то что-то упало, я советую зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом. Без всяких обид, без всяких каких-то старых и прошлых историй», — процитировал kp.ru певицу.

Ранее СМИ писали, что во время шоу «Звезды в джунглях» Бьянка поцеловалась с певцом Natan. Позже она назвала свое поведение ошибкой.