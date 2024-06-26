Певица Бьянка опубликовала фото до и после похудения на 35 килограммов

Певица Бьянка показала фигуру после похудения на 35 килограммов. Звезда опубликовала снимок в Instagram*.

Знаменитость решила показать поклонникам две фотографии. Первая — старая, где у вокалистки есть лишний вес, а вторая — свежая, сделанная после похудения.

На первом снимке Бьянка позировала в мешковатом спортивном костюме, скрывающем недостатки фигуры. На втором фото исполнительница стояла в более уверенной позе, в джинсах с низкой посадкой и короткой кофте.

По словам певицы, она начала худеть год назад. Тогда же обратилась к эндокринологу.

«С помощью специалистов, регулярных тренировок, плавания и правильного питания я шаг за шагом приближалась к своей цели. Сегодня я с гордостью могу сказать — минус 35 килограммов!» — заявила звезда.

Ранее Бьянка рассказала, почему поправилась до 90 килограммов. Она призналась, что не могла удержаться перед вкусной едой на отдыхе.

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